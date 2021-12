Chikungunya: Feira tem campanha de doação de sangue suspensa

Devido ao surto da febre chikungunya no município de Feira de Santana, a unidade do Hemoba local suspendeu as campanhas externas de doação de sangue por tempo indeterminado.

Um boletim da Vigilância Epidemiológica do município divulgado na semana passada confirmou mais 118 casos da doença, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti.

A interrupção realizada pelo Hemoba está de acordo com uma resolução do Ministério da Saúde, de acordo com a coordenadora do hemocentro, Luciene Coutinho.

Em entrevista ao site Acorda Cidade, ela informou que uma campanha estava programada para acontecer nos dias 14 e 15 deste mês, na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), mas foi cancelada.

Somente o atendimento na unidade fixa de coleta e transfusão de sangue funciona normalmente.

