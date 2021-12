Chefe do tráfico em Porto Seguro é preso em aeroporto de SP

André Márcio de Jesus, o "Buiú" ou "Padaria", foi preso na manhã desta terça-feira, 4, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, acusado de comandar o tráfico de drogas em Porto Seguro. Ele é um dos homens mais procurados do extremo sul do Estado e integra o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) como o Ás de Copas.

Buiú foi preso dentro de uma aeronave que partiu de Aracaju (SE), durante operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da SSP-BA. Segundo informações da PF, ele não reagiu à abordagem policial e apresentou um documento de identidade falso. Após o desembarque, André foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal.

A PF e o órgão de inteligência da SSP-BA vinham rastreando o paradeiro do criminoso há três anos. Além de tráfico de drogas, ele ainda é suspeito em diversos homicídios. Buiú vai ser transferido para o presídio estadual, onde ficará à disposição da Justiça.

adblock ativo