Chefe de segurança de presídio baiano é preso recebendo propina

Sydney de Aguiar Almeida, coordenador de Segurança do Conjunto Penal de Eunápolis (CPE), foi preso em flagrante nesta terça-feira, 9, quando recebia R$ 5 mil de propina, cobrada para transferir um detento de uma ala para outra do CPE.

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público da Bahia (MPBA), ainda nã há informações do local onde aconteceu a prisão, mas ocorreu durante uma operação realizada pelo Ministério Público estadual em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização (Seap), Polícia Civil e Polícia Militar.

De acordo com o MPBA, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de Sydiney.

