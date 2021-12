Chapada: fogo ameaça casas no Vale Capão e em Lençóis

Novos focos de incêndio na Chapada Diamantina ameaçam atingir casas no Vale do Capão e em Lençóis, informou o chefe do Parque da Chapada, César Gonçalves, nesta sexta-feira, 11. "O fogo ganhou força em algumas áreas do Vale do Capão e ficou próximo de algumas casas, mas creio que a situação seja controlada logo. Caso contrário, pode chegar nas residências", disse ele.

Já em Lençóis, o fogo precisa ser combatido antes que os focos fiquem ainda mais perto das casas, segundo Gonçalves. "Lá, o fogo começou a descer (a serra) e pode também ficar próximo das residências. Com a ajuda das aeronaves, bombeiros e brigadista lutam para controlar o incêndio", contou o dirigente.

A leitora de A TARDE Yanna, moradora de Lençóis, afirmou que "a população pede socorro. Estamos precisando de bombeiros, voluntários, tudo que puder para salvar as casas".

A Associação de Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC) enviou um comunicado por meio das redes sociais nesta quinta-feira, 10, convocando brigadistas para ajudar a controlar as chamas na região.







ATENÇÃO SITUAÇÃO GRAVE NO VALE DO CAPÃOATENÇÃO FOGO NA SERRA DA LARGUINHA, ameaçando a Fumaça e o Vale do Capão! A... Posted by Acv Vale Capão Acv-vc on Sexta, 11 de dezembro de 2015

Outra área preocupante é em Machombongo, em Ibicoara, também na Chapada. Lá, os brigadistas sentem dificuldades em controlar o fogo. Na comunidade do Baixão, o incêndio chegou a incomodar a comunidade, mas foi controlado, segundo Gonçalves.

O chefe do parque ainda não recomenda a trilha na Cachoeira do Buracão, que está interditada durante o combate ao incêndio. A região foi bloqueada pela prefeitura como medida preventiva.

