Chapada Diamantina registra alta demanda de turismo durante verão

A Chapada Diamantina, uma das mais importantes zonas turísticas da Bahia, registrou alta movimentação de turismo desde as festas de fim de ano, gerando 100% da ocupação hoteleira. Durante o mês de janeiro, o movimento ainda segue estabilizado em 75%. A região ainda registra um grande número de reservas para os meses de fevereiro e março, época de Carnaval.

A região, repleta de montanhas, rios, cachoeiras, grutas e cidades de casario colonial, é ideal para o convívio com a natureza e a prática do ecoturismo. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Turismo (Contur) de Lençóis, Anselmo Macedo, o turismo na região aumentou em aproximadamente 15%, em comparação ao ano passado.

