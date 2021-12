Chacina em Camaçari deixa cinco mortos

Dois casais e um menino de 12 anos foram assassinados a tiros dentro de uma casa, na madrugada desta quinta-feira, 4, no loteamento Parque Real Serra Verde, na Estrada da Cascalheira, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os assassinos só pouparam dois bebês que estavam no imóvel: um de dois e outro de nove meses.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, suspeita-se que o motivo da chacina seja o tráfico de drogas. Com exceção do dono do imóvel, as vítimas teriam envolvimento com o crime. O alvo dos assassinos teria sido um traficante que estaria na casa, mas que escapou antes que os atiradores chegassem.

Uma mulher apresentava perfurações de faca, além de marcas de tiros. Para a polícia, é um indicativo de que ela foi torturada para informar o destino do fugitivo.

Carro vermelho

As vítimas foram o ajudante de descarga Gilvan Santos Santana, 29 anos, Alice Rosa Santos, 19, o ajudante de pedreiro Ademilton de Jesus Assunção, 19, Elaine Barros de Menezes, 34, e Antônio César Filho, de apenas 12 anos.

Gilvan era o dono da casa e namorado de Alice, com quem tinha um filho de nove meses. Ademilton era o companheiro de Elaine e eram os pais do bebê de dois meses. Antônio morava no mesmo bairro e foi dormir na casa a convite de Ademilton.

Ainda segundo a assessoria da Polícia Civil, quatro homens chegaram em um carro vermelho. Eles estavam rodando pelo bairro e identificaram a casa onde estaria o traficante. Chegando ao local, ao não encontrar quem procuravam, mataram todos os que estavam na casa.

O ajudante de eletricista Ademário Santana, irmão de Gilvan, disse que a vítima não tinha envolvimento com o crime nem usava drogas. No entanto, a namorada dele faria uso de entorpecentes.

"Ele terminava e depois voltava a retomar o relacionamento com essa namorada. Era ela quem chamava as pessoas para a casa dele e ele aceitava isso", disse.

Ademário contou que uma cunhada dele ouviu o barulho dos tiros e foi até a casa, onde encontrou os cinco mortos e apenas os bebês vivos. "Ela pegou as crianças, levou para casa e depois ligou para a polícia", relatou ele.

Na manhã de ontem, a mãe de Ademilton foi a Camaçari para acompanhar o levantamento cadavérico e amparar as duas crianças. "Meu filho nunca foi preso. Pode puxar a ficha dele. Morava aqui há cinco anos", afirmou Adenildes, que mora na Boca do Rio, em Salvador.

Identificados

A titular da Delegacia de Homicídios da Região Metropolitana de Salvador, Maria Tereza Santos, disse que espera solucionar o caso em 24 horas. Ela informou que investigadores do Departamento de Homicídios (DHPP), Departamento de Narcóticos (Denarc), da 18ª DT (Camaçari) e PMs do serviço reservado também estão dando apoio à investigação. A assessoria da Polícia Civil informou que os suspeitos da chacina já foram identificados e estão sendo procurados.

O crime ocorreu por volta de 1h30. Segundo o perito criminal Henrique Figueiredo, as vítimas apresentavam perfurações em várias partes do corpo. Alice foi quem levou mais tiros.

O perito acredita que foi ela quem abriu a porta para os assassinos. Gilvan morreu no quarto e as outras pessoas na sala, onde dormiam. A polícia não encontrou drogas no imóvel, localizado em área sem pavimentação, saneamento nem iluminação.

