Chacina deixa quatro jovens e um adolescente mortos na Bahia

Três jovens e uma adolescente foram vítimas de uma chacina na madrugada desta sexta-feira, 3, na zona rural de Governador Mangabeira (distante a 130 km de Salvador). O crime aconteceu no povoado de Bom Sucesso.

Segundo o site Liberdade News, uma quinta pessoa que estava no local teria conseguido escapar dos atiradores. A jovem, que não teve o nome revelado, disse em depoimento que cerca de cinco homens se identificaram como policiais e invadiram a residência e efetuaram disparos.

As vítimas foram identificadas como Wenderson Costa dos Santos, de 18 anos, o irmão dele Wadson Costa dos Santos, 19, a adolescente Raiane do Amor Divino, 17, e o namorado dela José Carlos Silva dos Santos. Eles haviam se mudado do município de Cachoeira (a 110 km da capital) para a cidade há pouco menos de um mês.

Ainda de acordo com o Liberdade News, os suspeitos estariam à procura de armas no imóvel. A autoria e motivação do crime serão investigadas.

adblock ativo