Céu permanece encoberto e chuvoso na faixa leste da Bahia

A previsão do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos (Inema) é de que o fim de semana vai ser chuvoso na capital baiana e na faixa centro-leste, que inclui as regiões do Recôncavo, Nordeste, Sul e parte das regiões da Chapada Diamantina, Sudoeste e Norte da Bahia.

Segundo o órgão, os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico deverão manter o céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas. Nas áreas mais próximas ao litoral, tanto da região Nordeste, quanto do Recôncavo baiano, também há possibilidade de ocorrer eventos isolados de chuvas mais intensas. Já nas regiões Oeste e São Francisco, o predomínio será de céu parcialmente nublado a claro e com poucas chances de ocorrer chuvas, informa boletim do Inema.

As temperaturas previstas para este final de semana na Bahia deverão ser bastante variadas, com máximas podendo chegar aos 35°C nas regiões Norte e Nordeste do Estado; enquanto que os menores índices (mínimas de até 15°C) são aguardados para as regiões da Chapada Diamantina e Sudoeste.

Em Salvador e região metropolitana, é a umidade vinda do Oceano Atlântico que deverá manter o céu encoberto e chuvoso durante todo o período. A temperatura deve variar entre 21°C (mínima) e 30°C (máxima). Os ventos na capital baiana podem chegar aos 30 km/h.

Maré - Entre esta sexta-feira, 26, e domingo, 28, a maré deverá atingir sua altura máxima em torno de 05h00min e das 17h00min, com valores variando de 2,1 a 2,6 metros. Já as alturas mínimas deverão ocorrer em torno das 11h00min e das 23h00min, com valores variando de 0,1 a 0,3 metro. Mesmo com a passagem da frente fria, as ondas deverão se manter com agitação moderada, com altura máxima podendo chegar a 2,5 metros.

