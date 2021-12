Cervejaria vai inaugurar usina solar na Bahia até março de 2020

Em mais um passo rumo à sua meta de ter 100% da eletricidade que comprar proveniente de fontes limpas até 2025, a Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma e Budweiser, irá inaugurar usina solar na Bahia até março de 2020. Além da usina localizada na Bahia, serão inauguradas outras 30 em todo o Brasil.

Em uma iniciativa pioneira no setor, as plantas vão produzir energia o suficiente para abastecer todos os 94 centros de distribuição direta (CDD) que a companhia mantém no país.

As usinas solares irão funcionar por meio de geração distribuída, ou seja, a energia gerada por cada planta solar equivale à quantidade utilizada pelos CDDs e será disponibilizada para a grade pública da região em que está instalada. A implementação dos parques evitará que mais de 2,9 mil toneladas de CO2 sejam emitidas anualmente, o que corresponde à retirada de 744 mil carros das ruas no mesmo período.

Quase metade das cervejarias da companhia já são alimentadas por fontes limpas e renováveis com queima de biomassa de madeira e óleo vegetal. A mudança na operação começou há mais de três anos e nas unidades de Ponta Grossa e Uberlândia, por exemplo, essas fontes já representam mais de 90% da matriz energética.

No início de 2019, a Cervejaria também concluiu a instalação de mais de duas mil placas solares em seu Centro de Inovação Cervejeira (CIT), localizado no Rio de Janeiro. Juntas, as placas podem produzir o suficiente para abastecer 100% operações da unidade durante o período do dia com maior incidência de sol.

