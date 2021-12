Cerimônia transfere sede do governo da Bahia para Cachoeira

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, tornou-se sede do governo da Bahia nesta quinta-feira, 25. Este é o oitavo ano consecutivo em que é feita a transferência para o município.

A cerimônia começou por volta de 8h, em frente à Câmara Municipal, quando o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, passou em revista pela tropa.

<GALERIA ID=20169/>

Em seguida, as bandeiras de Cachoeira, do Brasil e da Bahia foram hasteadas pelo presidente da Câmara, Wendel Chaves, pelo prefeito de Cachoeira, Carlos Menezes, e pelo secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, que representa o governador Rui Costa, ausente na cerimônia devido ao nascimento de sua filha.

"É um local onde marcamos de maneira muito clara a importância e a luta da Independência do Brasil. Cachoeira foi o berço desta independência, se antecipando ao 7 de Setembro, e iniciando uma luta que só foi concluída com a efetiva independência do país", disse Bruno Dauster em nota.

As autoridades também visitaram a exposição comemorativa dos 190 anos da Polícia Militar e participaram, na igreja matriz, do Te Deum, ato religioso que celebra o heroísmo dos que lutaram e deram suas vidas em prol da independência brasileira.

A transferência de sede no dia 25 de junho ocorre com base na lei 10.695/07. A norma ressalta a importância da cidade na independência do país, já que, nesta data, em 1822, os moradores do município iniciaram as lutas pela independência, que culminaram com a batalha final de 2 de julho de 1823.

adblock ativo