Cerimônia no IGHB oficializa devolução de cadeira sagrada

A cerimônia de devolução da cadeira do tata de inquice (pai de santo) Severino Manoel de Abreu, conhecido na Bahia como Jubiabá, ocorreu nesta quarta-feira, 28, na sede do Instituto Geográfico e Histórico (IGHB), na Piedade.

Autoridades do governo, intelectuais, membros da entidade e líderes religiosos prestigiaram o evento, no qual um comodato foi assinado pelas partes.

Essa foi a primeira vez que um objeto apreendido por batidas policiais em terreiros de candomblé retornou para os donos originais ou descendentes.

O tata de inquice Anselmo dos Santos, bisneto de Jubiabá na tradição religiosa, afirmou que o momento era especial, de reparação aos antepassados. "É como uma nova entronização dele. A cadeira do pai de santo é o símbolo de poder no candomblé", disse.

Entre os presentes estava o presidente do IGHB, o empresário Eduardo Morais de Castro, e o presidente de honra da entidade, o ex-governador Roberto Santos.

Em discurso, Castro destacou a atuação do órgão na defesa da diversidade e elogiou Santos por ter decretado em seu governo a lei que descriminalizou os candomblés na Bahia. "Essa devolução tem uma importância simbólica enorme e é um gesto na direção da liberdade de culto", afirmou.

A cadeira de Jubiabá foi apreendida em 1920 e chegou ao IGHB cinco anos depois, onde ela ficou até esta quarta. Após 95 anos longe de ambientes religiosos, o objeto foi para o memorial instalado no Terreiro Mokambo, no Trobogy. Cerimônias de ressacralização do móvel aconteceram durante todo o dia. Um ritual com danças e cantigas, chamado de jameresu, encerrou a festa.

