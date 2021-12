Cerimônia militar marca os 156 anos da Batalha de Riachuelo

Uma cerimônia militar pelos 156 anos da Batalha de Riachuelo foi realizada nesta sexta-feira, 11, Data Magna da Marinha, na sede do 2° Distrito Naval. A solenidade foi presidida pelo vice-almirante Humberto Caldas da Silveira Júnior, comandante do 2° Distrito Naval, que homenageou personalidades civis e militares com serviços prestados à Marinha e à Pátria.

Entre os condecorados, está o advogado Augusto Sampaio, presidente da Sociedade de Amigos da Força Aérea Brasileira (Soafab) e membro da Sociedade dos Amigos da Marinha (Soamar) , que recebeu a “Medalha da Ordem do Mérito Naval no Grau de Comendador” .

Entre os presentes, estiveram o general Leonel, comandante da Sexta Região Militar; o comendador Nelson José de Carvalho, diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI); o cônsul da Guatemala e empresário Glicerio Lemos; e a Dra Ana Karina Barreto Nascimento Caldas da Silveira, esposa do comandante Humberto Caldas. O evento obedeceu aos protocolos de segurança e distanciamento.

adblock ativo