Cerimônia forma 917 alunos pelo Proer em Pojuca

Aconteceu, na manhã desta segunda-feira, 14, no Ginásio de Esportes do Clube Rolf, em Pojuca (Região Metropolitana de Salvador), a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (Proer), promovido pela Polícia Militar da Bahia.

Formaram-se 917 alunos de três unidades escolares do 5º e 7º anos do Ensino Fundamental.

Já foram formados pela 32ª CIPM de Pojuca, aproximadamente 3.000 alunos.

