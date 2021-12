Cerca de mil pinos de cocaína são apreendidos na RMS; dois homens foram presos

Cerca de mil pinos de cocaína foram apreendidos pela polícia na noite de quinta-feira, 29, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Dois homens foram presos com a droga em duas cidades da RMS.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Matheus da Costa Sacramento, 19 anos, foi preso em Camaçari com 600 pinos além de um saco de maconha. "Ele foi preso com 150 pinos e disse à polícia que havia pego em uma casa na região do Buris de Abrantes. Após chegarem na casa a polícia encontrou 450 pinos da mesma droga e 500 pinos vazios" informou o comandante da Cipe, Major Orlando Rodrigues.

Ramón Livramento Menezes conhecido como 'Porca Prenha' foi preso pela Cipe após uma denuncia anonima de tráfico na região do Cia 1. Quando o suspeito viu a polícia tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele foi apreendido 52 porções e 350 pinos de cocaína.

O suspeito foi encaminhado para 22ª Delegacia Territorial onde foi autuado em flagrante.

As drogas foram apreendidas com dois homens na RMS

