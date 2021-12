Cerca de duas toneladas de maconha são queimadas pela PM no Oeste da Bahia

Cerca de duas toneladas de maconha foram erradicadas no município de Muquém do São Francisco, na região Oeste da Bahia, neste sábado, 4. De acordo com a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe), reponsável pela ação, aproximadamente 4.500 pés da erva foram destruídos.

Segundo infomações da Secretaria de Segurança Pública, os policiais militares chegaram à plantação após receberem uma denúncia do plantio ilegal na zona rural da cidade.

Quatro amostras da plantação foram recolhidas e apresentadas na Delegacia Territorial (DT) de Ibotirama, onde a ocorrência foi registrada. O restante da plantação foi incinerada. O responsável pela plantação não foi localizado.

