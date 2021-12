Cerca de 70 mil pés de maconha são erradicados em quatro municípios baianos

Várias plantações de maconha foram erradicadas nesta sexta-feira, 11, em regiões distintas do estado da Bahia. Ao todo, foram mais de 70 mil pés da droga que estavam distribuídos em quatro roças. As ações aconteceram nas cidades de Juazeiro, Curaçá, Canudos e Campo Formoso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), uma roça com mais de 27 mil pés de maconha foi incinerada, no povoado de Riacho Seco, em Curaçá. Em Campo Formoso, foram localizados, em uma única plantação, quase 43 mil pés da erva. Já nas cidades de Juazeiro e Canudos a polícia queimou mais de 800 mudas.

De acordo com a titular da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Lígia Nunes de Sá, também foram encontrados equipamentos usados na irrigação e cultivo da maconha, além de espaços preparados para receber as sementes. Todo o material foi incinerado junto com o entorpecente.

Ninguém foi detido durante as ações. No entanto, as unidades de cada cidade darão continuidades as investigações para prenderem os proprietários dos cultivos.

