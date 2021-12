Cerca de 7 kg de maconha são apreendidos em carro na BR-242

Cerca de 7 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quinta-feira, 19, no KM 172 da BR-242, trecho do município baiano de Itaberaba (distante 275 km de Salvador). A droga foi encontrada distribuída em 12 tabletes.

Conforme a PRF, durante fiscalização agentes abordaram um Ford Fiesta ocupado por dois homens, duas mulheres e uma criança para verificação, mas perceberam que os ocupantes do veículo apresentavam inquietude e nervosismo.

Os policiais intensificaram a busca no interior do carro e encontraram aproximadamente 6,8 kg do entorpecente dentro de uma mochila. Após a droga ter sido encontrada, um dos ocupantes do veículo fugiu do local e invadiu um matagal. O suspeito segue foragido.

Uma das mulheres, que se identificou como mãe da criança, confessou ser responsável pela droga e informou que o fugitivo seria seu marido.

Já o condutor do veículo afirmou ser motorista de aplicativo e disse ter sido contratado para transportar o casal de Salvador para Itaberaba, desconhecendo o conteúdo das bagagens. Além disso, ele também relatou que a segunda mulher presente era sua irmã, a qual estaria no automóvel apenas para fazer companhia no retorno da viagem.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à delegacia de polícia judiciária local para serem adotadas as medidas cabíveis. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

adblock ativo