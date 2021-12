Cerca de 650 kg de carne irregular são apreendidos no Mercadão de Serrinha

Foram apreendidos 650 quilos de carne e vísceras de bovinos, suínos e caprinos em condição irregular durante operação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), realizada na quarta-feira, 6, no Mercado de Serrinha. As carnes apreendidas foram encaminhadas para incineração após a operação.

De acordo com a promotora de Justiça Letícia Baird, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Serrinha e coordenadora da operação, os produtos estavam “expostos à venda sem qualquer forma de resfriamento ou selo de inspeção”. Constatadas as irregularidades, a promotora acionou a Vigilância Sanitária Municipal, que apreendeu as carnes impróprias e autuou os responsáveis.

A ação, realizada com apoio da Polícia militar, constatou ainda a violação ao direito do consumidor. A promotora afirmou que as instalações são "precárias" e insalubres, não havendo nem água de torneira à disposição para higiene na manipulação dos alimentos.

