Cerca de 60 casas lotéricas da capital blindaram guichês

Também alvo de assaltantes, as casas lotéricas estão adotando estratégias contra a ação criminosa. Cerca de 60 estabelecimentos já recorreram à blindagem dos guichês, segundo o Sindicato dos Lotéricos (Sinloba).



O número é quase a metade das 150 lotéricas da capital. Conforme o presidente do Sinloba, Valdir Silva, a busca pela blindagem tem sido crescente. "A procura tem crescido desde 2012. Em Brotas, houve tentativa de assalto a uma casa blindada e o ato não foi consumado", disse.



Em todo o estado, há 776 lotéricas. Em Vitória da Conquista, por exemplo, todos os 12 estabelecimentos são blindados. O presidente do sindicato tem duas casas no Costa Azul. Após dois assaltos, decidiu investir mais de R$ 50 mil para proteger guichês.



Apesar da reclamação, o sindicato não tem um levantamento do número de ocorrências. Segundo Silva, como as queixas são feitas em diferentes delegacias, dificulta o acompanhamento. A polícia também não possui dados específicos para lotéricas. Os casos são enquadrados como "roubo a casas comerciais".



Silva conta que, em junho de 2013, após reunião com a Polícia Militar, foram intensificadas rondas e presença física de PMs nas proximidades dos estabelecimentos.

"Inibiu um pouco, mas há vezes em que estamos desguarnecidos e acontece. A cobertura policial é eficiente, mas não suficiente".



Por meio de nota, a assessoria da PM confirmou que intensificou as rondas, ajustando-as aos horários das casas lotéricas e que orientou a "readequação do sistema de segurança interno de acordo com os serviços prestados".



Serviços



Segundo a assessoria da Caixa Econômica Federal (CEF), lotéricas realizam serviços como recebimento de tributos e boletos bancários; pagamento de Bolsa Família; abertura de conta, saques e depósitos. Entretanto, não dispõem de mecanismos como portas giratórias e vigilantes.



Gerente da lotérica Itapoan, na avenida Dorival Caymmi, Camila França, 28, já passou por vários assaltos e aprovou a blindagem: "Era preciso, porque a gente trabalha com movimentação de dinheiro. Antes, era mais fácil assaltar".



"Todo dia a gente sai preocupada de casa. Não tem segurança alguma", reclamou uma funcionária da lotérica Mega Axé, no Stiep, assaltada cinco vezes em um ano.



Com a sistema de blindagem, a Caixa paga, de acordo com Silva, uma taxa de ajuda de R$ 400 mensais, durante cinco anos. O banco informou que, desde 2002, "contribui para ações de segurança, apesar de não possuir tal obrigação em contrato".



Em 2008, a CEF aumentou a contribuição para custeio e investimento em segurança e criou a remuneração adicional de segurança. Quanto maior o número de itens de segurança implantados pela lotérica, maior será o valor do adicional.

