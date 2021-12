Cerca de 430 mil veículos devem passar pela Linha Verde neste fim de ano

Conhecido como um dos destinos mais procurados no estado, o Litoral Norte deve receber milhares de visitantes nesse fim de ano. De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN) são estimados, entre os dias 24 de dezembro e 4 de janeiro, cerca de 430 mil veículos pela BA-099, uma média de 39 mil por dia, praticamente o dobro dos dias comuns.

Segundo as estimativas da empresa, os dias com maior fluxo de veículos serão 2 e 3 de janeiro. O dia 30 de dezembro também será cheio, com uma expectativa de mais de 40 mil veículos passando pela via.

Uma equipe de mais de 100 colaboradores da concessionária garantirá o atendimento dos motoristas nesse período, 24h por dia.

A Concessionária Litoral Norte (CLN) administra a rodovia BA-099, que compreende a Estrada do Coco (a partir do km 7,7) e a Linha Verde, conectando Lauro de Freitas até a divisa dos estados da Bahia e de Sergipe, com extensão total de 217 km, entre 183 km de rodovias e 35 km de vias de acesso.

adblock ativo