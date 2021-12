Cerca de 420 mil maços de cigarros são apreendidos em Barreiras

Cerca de 420 mil maços de cigarros de origem clandestina foram apreendidas neste sábado, 18, no Km 788 da BR 242, trecho do município de Barreiras (a 872 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões, era transportada no compartimento de carga de um caminhão.

Polícias abordaram um caminhão com placas do Mato Grosso do Sul e, ao vistoriar o semi-reboque, encontraram centenas de caixas contendo pacotes de cigarros paraguaios.

Quando questionado pela guarnição, o motorista, de 31 anos, informou que foi contratado no estado de São Paulo para levar a carga de Luís Eduardo Magalhães até a cidade de Ibotirama. Disse ainda que receberia 3.000 reais pelo transporte.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária local para os procedimentos cabíveis.

O veículo e a carga permanecem retidos no pátio da PRF à disposição das autoridades.

Balanço

Segundo a PRF, em 2019 já foi apreendido na Bahia cerca de 1,5 milhão de maços de cigarro, avaliado em R$ 7 milhões.

O número já supera a quantidade de 2018, onde foi apreendido 1,15 milhão de maços.

