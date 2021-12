Cerca de 40 quilos de drogas são queimados em Teixeira de Freitas

Mais de 37 quilos de drogas foram incinerados na manhã desta sexta-feira, 22, no município de Teixeira de Freitas (distante a 800 km de Salvador), no sul do estado. As informações são da Polícia Civil.

De acordo com as equipes, a ação foi realizada por guarnições da Delegacia Territorial (DT) do município, em conjunto com policiais militares.

Na ação, foram incineradas porções de maconha, cocaína e crack. A droga era resultado de apreensões anteriores, realizadas pelas equipes.

