Cerca de 300 pés de maconha são descobertos na Bahia

Aproximadamente 300 pés de maconha, foram encontrados por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado, na tarde deste domingo,7 , em uma localidade conhecida como Conceição de Baixo, na cidade de Palmeiras (distante a 439 km de Salvador) . As informações foram divulgadas nesta segunda-feira, 8, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

De acordo com o órgão, na área do plantio, um bandido de prenome João foi capturado e outros três fugiram. Durante a ação, João levou as guarnições até um local que era usado como esconderijo, onde foram encontrados sacos e materiais para embalar a droga.

