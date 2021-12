Cerca de 3 toneladas de maconha são encontradas na zona rural de Monte Santo

Uma plantação com 50 mil pés de maconha, o equivalente a cerca de três toneladas, foi encontrada na quarta-feira, 11, na zona rural do município de Monte Santo (distante 367 km de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foram informadas sobre o plantio na localidade conhecida como Poço do Boi. Ao chegarem no local, os PMs acharam três mil quilos da droga prontas para o consumo.

Ainda segundo a SSP, também foram encontrados fertilizantes e adubos, além de uma casa que seria utilizada pelos suspeitos, que fugiram após a chegada dos policiais.

