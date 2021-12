Cerca de 2t de maconha é apreendida escondida em carga na BR-116

Cerca de 2 toneladas de maconha foram apreendidas na tarde da quinta-feira, 18, na BR-116, trecho do município de Araci (distante a 221 km de Salvador), durante operação conjunta das policias federal, rodoviária federal e militar. A droga estava sendo trasportada por um caminhão-baú e foi encontrada escondida em carga de farinha. Dois suspeitos foram presos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu no Km 320 da rodovia, após a polícia receber uma denúncia sobre tráfico de drogas na região e de um caminhão que estava estacionado nas proximidades de um posto de combustível, a cerca de 10 km da entrada principal da cidade, às margens da BR 116.

Durante fiscalização, os policiais encontraram no veículo com placa do Paraná centenas de tabletes de substância com odor característico de maconha, que estavam escondidos no compartimento de carga em meio a sacas de farinha. Em seguida, os policiais passaram a monitorar o carro modelo VW/Polo Sedan, próximo ao caminhão em atitude suspeita.

Os dois ocupantes do carro de passeio foram abordados e detidos por envolvimento e acompanhar o transporte da droga. Os suspeitos e o material foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Não há informações sobre qual seria o destino da droga.

Ainda de acordo com a PRF, no primeiro semestre de 2019, o órgão já apreendeu quase 7 toneladas de drogas nas rodovias federais que cortam o estado. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

