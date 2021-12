Cerca de 250 mil maços de cigarro são apreendidos no norte da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado com centenas de caixas de cigarros de origem clandestina na manhã desta terça-feira, 24, no Km 277 da BR-116, trecho do município baiano de Tucano (distante 272 km de Salvador). Ao todo foram apreendidos cerca de 250 mil maços.

De acordo com a PRF, a ação aconteceu durante ações de fiscalização no local. Os agentes abordaram o conjunto carreta (cavalo trator + semi-reboque) que transitava pela BR-116. No momento da abordagem, o motorista apresentou certo nervosismo e contradições na entrevista, já que ele informou transportar móveis, mas apresentou notas fiscais diversas.

Ao vistoriar o compartimento de carga, os PRFs encontraram cerca de 250 mil maços de cigarros paraguaios. A mercadoria, avaliada em mais de um milhão de reais era transportada de forma oculta, encoberta por uma carga de móveis.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária local para formalização dos procedimentos cabíveis. O crime de contrabando prevê pena de dois a cinco anos de prisão.

