Cerca de 18 kg cocaína são encontrados em tanque de carro na BR-116

Cerca de 18 kg de cocaína foram encontrados nesta segunda-feira, 8, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 426 da BR-116, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), escondidos num reservatório de combustíveis de um veículo modelo Chevrolet/Cobalt.

Segundo a PRF, o carro, com placa de Mato Grosso do Sul, era conduzido por um homem de 46 anos, que, durante o procedimento de abordagem, apresentou nervosismo e contradições. Ele estava acompanhado de uma mulher de 24 anos.

Em depoimento, o motorista informou que as drogas saíram de Campo Grande (MS) e seriam entregues em Salvador. Os materiais, assim como as pessoas que estavam no carro, foram encaminhadas para uma delegacia da Polícia Civil em Feira de Santana.

