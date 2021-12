Cerca de 110 kg de maconha são achados dentro de apartamento em Ilhéus

Cerca de 110 quilos de maconha foram apreendidas no final da manhã desta segunda-feira, 11, dentro de um apartamento, na cidade de Ilhéus (distante a 309 km de Salvador). O imóvel fica localizado na rua Napoleão Laureano, no bairro Alto do Teresópolis.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), equipes da Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cippa) foram até o apartamento depois de receber uma denúncia sobre um suposto cativeiro de pássaros silvestres.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o imóvel vazio, apenas com as drogas.

