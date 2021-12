Cerca 30 kg de maconha é apreendida durante a operação em Aurelino Leal

Cerca de 30 kg de maconha foram aprendidas na tarde desta segunda-feira, 21, durante mais uma edição da Operação Faro Fino, que usa cães especialistas em faro de drogas. A operação ocorreu na cidade de Aurelino Leal (a 375 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Secretária de Segurança Pública SSP-BA, a droga foi interceptada por guarnições das políciais militares da Bahia e de Pernambuco. As equipes das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Cacaueira e Catinga e também a pernambucana Sertão 3, conseguiram apreender a droga após uma denúncia de que entorpecentes seriam enviados do município de Cabrobó (PE) para a cidade de Ilhéus (BA).

No trevo do município, um ônibus foi abordado e a cadela Íris da Cipe Cacaueira localizou sacolas com 25 kg de maconha prensada. Um homem identificado como Carlos Henrique Ferreira da Silva, 25 anos, natural do Salgueiro (PE), tentou fugir porém foi alcançado por agentes.

O suspeito confessou a polícia que a droga era dele e que faria a entrega para uma dupla na rodoviária de Ilhéus.

Ainda de acordo com a SSP-BA, os militares seguiram para o local e prenderam em flagrante Erlando Gomes Castello, 74, e José Roberto Castor Coelho, 54 anos. Os homens estavam em um veículo modelo Peugeot 207, placa OKJ-0047, com mais 5 kg de maconha.

Os três homens e a droga apreendida foram apresentados na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus).

"Importante trabalho integrado das forças de segurança da Bahia e de Pernambuco. Destacar também a precisão do animal farejador", destacou o comandante da Cipe Cacaueira, major Ricardo Silva.

Um ônibus foi abordado e a cadela Íris da Cipe Cacaueira localizou sacolas com 25 kg de maconha

A cadela Íris da Cipe Cacaueira localizou sacolas com 25 kg de maconha

adblock ativo