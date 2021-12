Centros de Equoterapia enfrentam dificuldades

Há poucos quilômetros de Salvador, em Camaçari, outro centro de equoterapia faz malabarismos para continuar em funcionamento. Fundado há cinco anos por Zulmira Sena, o Centro de Equoterapia Nosso Lar atende 22 crianças e três adultos.



Um dos grandes sonhos de Zulmira é expandir o centro e poder realizar mais atendimentos. "A maioria das crianças não tem condições financeiras e sobrevivemos com a ajuda dos "padrinhos" que busco, de comerciantes e de algumas poucas empresas. Mas nenhuma criança deixa de fazer equoterapia porque não pode pagar", disse.



Missão



Zulmira, que foi vaqueira profissional, conta que doou o terreno onde morava para abrigar os cavalos e desenvolver as sessões. O tratamento conta também com a participação de um fisioterapeuta. Ela começou atendendo apenas uma criança, mas logo a notícia se espalhou.



"Há muitos anos conheci a Abae e queria trazer a experiência a Camaçari. A verdade é que nossa passagem pela vida tem que valer alguma coisa para quem fica", diz.

