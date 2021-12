Centro de Operações e Inteligência é inaugurado na Bahia

As forças de segurança do estado - polícias Militar, Civil e Técnica, Corpo de Bombeiros e efetivos federais e municipais - estarão reunidas, a partir de agora, no Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública 2 de Julho, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O novo equipamento da Secretaria da Segurança (SSP-BA) foi inaugurado na manhã desta segunda-feira, 18, pelo governador da Bahia, Rui Costa. O espaço ocupa 13 mil m² e foi erguido e equipado por meio de um investimento total de R$ 260 milhões.

O local abriga o maior centro de monitoramento da América Latina, que terá mais de mil câmeras integradas, nas quais serão exibidas imagens em tempo real de Salvador, região metropolitana e interior do estado. As câmaras vão monitorar, ainda, presos que usam tornozeleira eletrônica, além de hospitais e escolas da rede estadual.

No mesmo espaço, passam a operar, também, o Call Center 190 da Polícia Militar, a Superintendência de Inteligência da SSP, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional, gabinete do secretário, além de sala de crise que será utilizada em situações emergenciais.

De acordo com o governador, com a inauguração do centro, a gestão da segurança pública na Bahia se firma em um novo patamar de excelência e tecnologia de ponta. "O centro funcionará integrado às estratégias na área da segurança que temos desenvolvido em todo o estado. É nossa maior realização no âmbito da segurança pública na Bahia até o momento", afirmou.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, acredita que a nova estrutura vai elevar a qualidade e a eficiência do atendimento prestado à população. Para tanto, outros órgãos, como Ministério Público, Justiça, Educação e a própria família, também estarão envolvidos.

"Ao reunir todas as esferas em um mesmo lugar, a tomada de decisão fica mais qualificada. Vamos melhorar a cada dia a prestação dos nossos serviços e, consequentemente, aumentar nossa produtividade e vamos tentar evitar ao máximo as ocorrências criminais. Mas não temos a pretensão de reduzir a zero a criminalidade, porque isso é impossível nos dias de hoje", destacou.

"Big Brother"

A sala de monitoramento, no primeiro pavimento do prédio, tem tela de 14 metros de largura por 7 metros de altura e receberá imagens em tempo real das cerca de mil câmeras do sistema, além das câmeras da CCR Metrô Bahia - concessionária que opera o metrô -, e da ViaBahia - que administra a BR-324 e a BR-116.

O espaço receberá imagens também de câmeras instaladas em prédios da iniciativa privada, como condomínios particulares, shoppings e bancos. O sistema vai se comunicar, ainda, com as duas unidades móveis da SSP equipadas com câmeras, utilizadas em grandes eventos, em ações de investigação criminal e em ocorrências como incêndios e desastres naturais.

Ao ser detectada qualquer tipo de ocorrência, viaturas ou bases mais próximas serão imediatamente contatadas para tentar coibir a ação. Caso não seja possível impedir a prática criminosa, as cenas ficarão armazenadas por até 30 dias, a depender da gravidade da situação, para serem utilizadas nas investigações.

adblock ativo