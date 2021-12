Centro de Educação Básica da Uefs abre vagas para sorteio nesta terça-feira

O Centro de Educação Básica da Universidade Estade Feira de Santana – Uefs, escola da Rede Municipal de Educação, vai abrir inscrições nesta terça-feira, 18, para o fundamental. O sorteio será realizado no dia 20 de dezembro, às 10h, no anfiteatro (módulo II) do campus universitário, em Feira de Santana (a dual 108 km de Salvador).

Serão disponibilizadas 136 vagas da seguinte forma: dez para o grupo 4; sete vagas para o grupo 5; seis vagas para o 1º ano; 7 para o 2º ano; 35 para o 6º ano; 30 para o 7º ano; e finalmente 15 vagas para o 8º ano. As vagas para o 3º, 4º e 5º anos serão preenchidas por candidatos do cadastro reserva. Não há disponibilidades de vagas para o 9º ano.

A matrícula dos sorteados acontecerá nos dias 8 e 9 de janeiro, no prédio do CEB, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h. O cadastro para participar do sorteio deve ser preenchido somente via internet, no site da universidade – www.uefs.com – ou no link: https://csa.uefs.br/index.php/ceb2019.

