Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia é inaugurado nesta terça

Será inaugurado nesta terça-feira, 10, o novo Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, em Salvador. O equipamento fica localizado em um casarão histórico no Largo do Porto da Barra e vai reunir trabalhos artesanais criados em todas as regiões do Estado. O evento acontece às 16h30.

Dentre os produtos à venda, estarão bordados, carpintaria, cerâmica, cestaria, costura, renda, tapeçaria, tecelagem, entre outros.

A abertura do Centro faz parte das ações de promoção e comercialização do artesanato da Bahia realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela Associação Fábrica Cultural.

adblock ativo