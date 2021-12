Centro de Atividades do Sesc é inaugurado em Porto Seguro

O Centro de Atividades do Serviço Social do Comércio (Sesc) será inaugurado na cidade de Porto Seguro (distante a 723 km de Salvador), região sul do estado, no próximo sábado, 9. A unidade, que ficará situada no bairro Baianão, contará com atendimentos da área de saúde, educação, lazer e cultura.

A estrutura, com um investimento de R$ 22 milhões, terá módulo educacional infantil e ensino fundamental, teatro com 188 lugares, parque aquático, campo de futebol society, quadra poliesportiva, consultórios odontológicos, sala de ginástica, musculação e dança.

Os cantores Moraes Moreira e Davi Moraes no show 'Pai e Filho' participarão da solenidade. Já no domingo, 10, o Sesc estará aberto aos trabalhadores e seus dependentes. Para ter acesso, é necessário apresentar o cartão Sesc.

