Centro Cultural da Boa Morte é reinaugurado em Cachoeira

O Centro Cultural da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, localizado no município de Cachoeira, a 110 km da capital baiana, foi reinaugurado nesta sexta-feira, 15, após passar por reforma e restauração feita pelo Governo do Estado, por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

A iniciativa visa a preservação da cultura afro-brasileira na Bahia e a valorização da tradição no município de Cachoeira, por isso, a entrega do equipamento cultural fez parte da programação da tradicional Festa da Boa Morte, cujo ponto alto se dá nesta sexta. Além da capela, quem visita o local, que dispõe de quatro pavimentos climatizados e itens de acessibilidade, como rampas e um elevador, tem a possibilidade de rever trajes já utilizados em procissões e festas, e ainda uma galeria de fotos. Símbolo de resistência e fé, a Irmandade da Boa Morte é composta por 23 mulheres, todas acima de 50 anos e descendentes de escravos.

O governador Jaques Wagner, que foi recebido por 19 mulheres integrantes da Irmandade, destacou durante discurso a importância de manter viva a história do Recôncavo, que para ele se mescla com a história da Bahia e do Brasil. "O povo que não preserva a sua tradição, não sabe escolher seu futuro. A motivação para fazer a melhoria aqui se deve à Irmandade. Temos que dar condições para que elas possam continuar preservando essa tradição". Na ocasião também foi realizado o lançamento do selo dos correios em homenagem à Irmandade.

Também estavam presentes na reinauguração a primeira dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, Fátima Mendonça, e os secretários estaduais de Cultura, Albino Rubim, de Promoção da Igualdade Racial, Raimundo Nascimento, e de Políticas para as Mulheres, Vera Lúcia Barbosa.

