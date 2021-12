Representantes de sindicatos e trabalhadores realizam atos em Salvador e no interior da Bahia nesta sexta-feira, 10, Dia Nacional de Mobilização contra a Reforma Trabalhista. Na capital baiana, oprincipal protesto acontece nas imediações da Estação da Lapa, impedindo a entrada e saída de ônibus no local.

Um outro grupo de manifestantes faz um ato em Narandiba, na entrada da Coelba. Além da reforma trabalhista, eles também reclamam da privatização do setor elétrico. Policiais militares acompanham a movimentação no local.

Outro protesto acontece em frente à agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das Mercês, na avenida Sete de Setembro, no Centro. Os manifestantes também reclamam da reforma da Previdência, que está em tramitação no Congresso.

Bahia

Segundo o presidente da CUT-Bahia, Cedro Silva, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Candeias (Siticcam) e Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro) promovem atos na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no Recôncavo baiano.

Ele também afirma que há protestos em algumas cidades baianas como Juazeiro, Paulo Afonso, Serrinha, Vitória da Conquista, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itamaraju.

Em Camaçari, os dirigentes do Sindiquimica começaram o ato às 0h desta sexta. Eles se concentraram na estação de transbordo do pool I e da Braskem, localizado no Polo Petroquímico.

Centrais sindicais realizam atos em Salvador e no interior da Bahia

