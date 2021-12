Cento e cinquenta mil cigarros contrabandeados são apreendidos na Bahia

Cerca de 150 mil cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 203 da BR-242, no trecho do município de Itaberaba (a 287 quilômetros de Salvador). A entrada do produto no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com informações divulgadas na manhã desta segunda-feira, 6, a mercadoria estava no compartimento de cargas de um ônibus interestadual que fazia a linha Alta Floresta/Recife (PE). A polícia encontrou 7.500 maços contendo 20 cigarros cada, que estavam escondidas em caixas despachadas como capas de celulares.

O produto apreendido tinha sido embarcado em Brasília e o destino era Recife (PE). Ao verificar na nota fiscal, os policias identificaram que o remetente da carga era um homem que já havia sido preso pelo mesmo crime de contrabando em Maracaju (MS), em junho de 2015.

