Cemitérios programam missas durante todo o dia

O Dia de Finados conta com programação litúrgica nos cemitérios da capital baiana durante toda esta sexta-feira, 2. No Cemitério Bosque da Paz (Nova Brasília), o bispo auxiliar dom Giovanni Cripa celebra a primeira missa do dia, às 9h. A de 11h tem à frente o padre Antônio Almeida.

Às 10h, o cemitério promove palestra aberta ao público com a psicóloga Zélia Madeira, sobre a superação e aceitação da morte. A convidada também apresenta a tanatologia, ciência que estuda os sentimentos do ser humano em relação à morte.

O Campo Santo (Federação) programou missas às 6h30, 7h30, 9, 11, 12h30, 14 e 16 horas. A celebração das 9 fica a cargo de dom. Murilo Krieger, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Às 16, o bispo auxiliar dom Gilson Andrade da Silva preside a celebração.

Na Quinta dos Lázaros (Baixa de Quintas) as missas ocorrem às 8, 9h30, 11 e 16h.

Feira de Santana - O dia ontem foi de "faxinaço" no Cemitério Piedade, um dos cinco de Feira de Santana (a 109 km da capital). Logo na entrada, crianças, homens e mulheres, com material de limpeza nas mãos, se ofereciam para assear lápides e mausoléus, em troca de gratificação.

*Colaborou Luiz Tito

adblock ativo