Cem mil pés de maconha e uma tonelada da droga são incinerados na Bahia

Cem mil pés de maconha e uma tonelada da mesma droga já colhida foram localizados pela polícia na zona rural do município de Campo Formoso (a 405 quilômetros de Salvador). Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 1º, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o entorpecente foi encontrado nesta terça, 31, no povoado de São Tomé.

Uma denúncia anônima levou as guarnições da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar à plantação. Um grupo com 10 suspeitos estava no local e reagiu à abordagem da polícia. Houve um tiroteio e um dos criminosos foi morto pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Os outros integrantes da quadrilha conseguiram fugir pela mata.

Além da droga, que foi incinerada, a polícia apreendeu um carro modelo S10 e uma motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Campo Formoso.

