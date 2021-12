Celulares e drogas são achados em Conjunto Penal de Jequié

Operação da Polícia Militar com agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu 45 celulares, quatro chips, 47 baterias, 35 carregadores de celular, 320 gramas de maconha, dois cachimbos e três facas do tipo peixeira no Conjunto Penal de Jequié na noite de quinta-feira, 5.

A operação fez uma vistoria e revistas nas celas dos detentos do Conjunto Penal. Segundo a polícia, a droga pertencia a apenas um dos detentos, que foi apresentado à autoridade.

adblock ativo