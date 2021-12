Celulares da Bahia terão nono dígito a partir de outubro

Os celulares da Bahia vão contar com mais um número a partir de 11 de outubro, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Para isso, será acrescido o 9 à esquerda do número original. Atualmente, apenas a Bahia e Sergipe não passaram pela mudança no Nordeste.

Pernambuco (áreas 81 e 87), Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí tiveram a alteração neste domingo, 31. Maranha já tinha implantado o nono dígito.

A partir da mudança, os usuários têm um período para se adaptar. Nessa época, as ligações feitas com apenas oito dígitos serão completadas. As interrupções serão feitas gradualmente, mas os usuários serão orientados da forma correta de ligar.

