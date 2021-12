Celebrando o Outubro Rosa, Cajazeiras recebe exposição 'Mulheres de Peito'

O Shopping Cajazeiras está recebendo, até este sábado, 19, a exposição gratuita 'Mulheres de Peito' e a Master Coach Cátia Andrade para falar sobre o empoderamento para superação do câncer de mama. A ação é uma realização do fotógrafo Leone Serafim, em parceria com o Instituto Vencendo o Câncer (IVECAN) e Associação de Mulheres Notáveis, e está em cartaz no Piso L2 do empreendimento.

Os visitantes poderão conferir a beleza de mulheres que tiveram câncer de mama e passaram pela mastectomia total ou parcial. “O pilar do bate-papo é sobre o empoderamento para superação, abordagens acerca dos impactos da doença na vida, carreira, relacionamentos e de que forma é possível atravessar essa fase conturbada e extrair dela um novo significado para a vida”, revela a coach.

adblock ativo