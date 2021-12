Cedeca apura denúncias de adoção irregular em Monte Santo

O Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca-BA) suspeita de mais três casos de crianças que foram retiradas de famílias em Monte Santo (a 352 km de Salvador) pelo juiz Vítor Xavier Bizerra, ex-titular da comarca. A informação é da advogada do Cedeca, Isabella da Costa Pinto, que acompanha o caso dos cinco filhos de Silvânia Maria da Silva e Gerôncio de Brito Souza - entregues a quatro casais paulistas em 24 horas - e formalizou a denúncia no ano passado.

Um dos novos casos também envolve "Carmem", suspeita de intermediar as adoções supostamente ilegais ocorridas em 2011. "Vamos verificar essas outras situações e acompanhar o caso até que as crianças retornem à família", afirmou. As denúncias surgiram ontem à tarde, quando a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou nota técnica indicando que a atuação dos agentes envolvidos no caso dos 5 irmãos foi contrária aos direitos das crianças em vários aspectos. Doze pontos foram listados.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, da Câmara Federal, também vai apurar a ocorrência. O órgão requereu a realização de diligências "para que sejam ouvidas as pessoas envolvidas no tráfico de crianças em Monte Santo, Estado da Bahia", diz o documento formalizado pelos deputados Arnaldo Jordy (PPS-PA) e Luiz Couto (PT-PB).

O deputado Arnaldo Jordy, que preside a CPI, afirmou pretender apurar o caso "de perto, pois, em se constatando as irregularidades, tem-se configurado o tráfico humano, onde toda uma rede criminosa pode estar operando no interior do Nordeste de modo a subtrair crianças de famílias muito carentes e negociando-as com famílias mais abastadas, de outras partes do País", diz.

O deputado federal Luiz Couto, primeiro vice-presidente do colegiado, por meio de nota enviada à redação do A TARDE, acrescentou que "o atestado de pobreza não pode ser o elemento determinante para que os filhos sejam retirados dos pais, como aconteceu com a família do sertão baiano". Acusado de facilitar as adoções, o juiz Vítor Xavier esteve ontem em Salvador, na Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), demonstrando interesse em se pronunciar. Mas não foi encontrado por A TARDE porque logo retornou à cidade de Barra, onde é titular.

Resposta - Em nota divulgada na internet, ele diz que o relatório da assistente social do município, enviado à Promotoria de Justiça em 6/5/2011, indicava que "as crianças se encontravam, no dia em que a visita foi realizada, brincando em local 'com lama' e que, embora matriculadas na creche municipal, as mesmas não teriam comparecido no estabelecimento de ensino".

O documento diz, ainda, que "foi identificada uma precariedade nas condições de higiene e saúde" e que a criança de dois meses não possuía registro e se alimentava de leite de vaca, "o que é impróprio em virtude da sua pouca idade". A advogada do Cedeca, Isabella da Costa, não acredita que os argumentos justificam a destituição do pátrio poder pelo ex-juiz titular de Monte Santo.

