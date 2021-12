Ceasa de Simões Filho começa a receber produtos

A Ceasa de Simões Filho começou a receber caminhões carregados com produtos desde a madrugada desta quarta-feira, 30. O maior centro de abastecimento da Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi afetada pela greve dos caminhoneiros, iniciada no último dia 21. Com a Ceasa desabastecida, mercadinhos e hortifrútis da RMS ficaram sem frutas, verduras e legumes para vender.

Nesta terça, 29, uma operação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e Policia Rodoviária Federal (PRF) desbloqueou trechos da BR-101, BR-116 e BR-242, que eram ocupadas pelos caminhoneiros. Eles retiraram as carretas dos acostamentos e liberaram a passagem dos caminhoneiros que não queriam participar do movimento. Com isso, as cargas começaram a chegar nas cidades.

A ação voltou a ocorrer nesta quarta, 30, quando mais um trecho da BR-316, na altura da cidade de Teofilândia (a 203 km de Salvador), foi desbloqueada.

