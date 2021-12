Cavalos caem em fossa e são salvos por bombeiros em Barreiras

Dois cavalos caíram em uma fossa e ficaram presos no espaço nesta segunda-feira, 5, em Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com o site Alô Alô Salomão, os animais estavam soltos na rua, comendo na região da fossa, quando a tampa da estrutura cedeu com o peso dos equinos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após uma operação envolvendo mais de sete homens, os animais foram resgatados. Contudo, os cavalos ficaram feridos. O proprietário dos equinos não se pronunciou sobre o acidente.

