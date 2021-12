Cavalo vivo é arrastado por caminhão de limpeza na Bahia

O vídeo de um cavalo vivo sendo arrastado por um caminhão em Guaratinga (a 704 km de Salvador) chocou os moradores da cidade. As imagens foram divulgadas nas redes sociais nesta terça-feira, 16.

O animal estava debilitado e foi abandonado às margens da rodovia. De acordo com relatos de testemunhas no vídeo, o motorista de um veículo que trabalha na limpeza pública do município decidiu amarrar o cavalo no caminhão. A ideia era deixar o animal em um lixão.

Após ver o equino sendo arrastado pelo asfalto, alguns motoristas pediram que o condutor do caminhão parasse. Ele desamarrou o cavalo e o abandonou na rodovia. O animal apresentava feridas por ter sido arrastado no asfalto.

De acordo com o site Radar 64, a empresa que presta serviço de limpeza para a prefeitura da cidade disse que essa foi uma atitude isolada do motorista e que repudia qualquer crime contra animais. A empresa e o governo municipal de Guaratinga disseram que vão enviar um veterinário para cuidar do cavalo.

