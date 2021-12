Cavalo não aguenta peso de carroça e cai em Luís Eduardo

Um cavalo que puxava uma carroça cheia de lenha não aguentou o peso que rebocava e acabou caindo de exaustão. O fato foi registrado por um morador, que não teve o nome revelado, no cruzamento da avenida Juscelino Kubitschek com a avenida Salvador, localizado no centro de Luís Eduardo Magalhães (a 952 quilômetros de Salvador)

Segundo o blog do Sigi Vilares, o animal aparentemente não estava tendo bons cuidados do carroceiro. Não há informações se o caso foi denunciado aos órgãos competentes do município.

adblock ativo