Cavalo morre após ser eletrocutado ao pisar em fio desencapado

Um cavalo morreu na tarde do domingo, 15, após ser eletrocutado enquanto passava por uma calçada no município de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano. Bruno de Andrade Santos, que estava montado no animal, foi arremessado e sofreu ferimentos.

De acordo com informações do Voz da Bahia, o rapaz era cuidador do cavalo e morava em Tabocal (distante a 365 km de Salvador), no centro-sul baiano. Segundo ele, o animal pisou em um fio solto de um poste de iluminação que estava na calçada, no bairro Andaiá, e levou um choque.

A Secretaria Serviços Públicos esteve no local para retirar o corpo do animal. A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) também compareceu para verificar o problema.

