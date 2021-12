Cavalo e carroça com motos furtadas são apreendidos em Conquista

Um cavalo e uma carroça, com duas motos furtadas em cima, foram levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na madrugada desta sexta-feira, 18, em Vitória da Conquista (a 516 quilômetros de Salvador). Uma guarnição da Polícia Militar flagrou a carroça com os veículos abandonada na frente de um pátio.

De acordo com informações da DRFR, o suspeito fugiu do local quando percebeu a aproximação da viatura, abandonando a carroça com os veículos. A polícia acredita que ele tenha furtado as motos um pátio que há ao lado do Complexo Policial de Conquista. O caso aconteceu por volta das 3h.

Ainda conforme a unidade especializada, as motocicletas serão devolvidas ao pátio e o animal será levado para a prefeitura, ainda nesta sexta, para que seja usado em alguma utilidade pública.

