Causa de acidente com balsa em Prado é investigada

Ainda não se sabe ao certo o que causou o naufrágio parcial de uma balsa que fazia o transporte de pessoas que curtiam a 8ª Festa da Cerveja, realizada no final de semana em Prado, a 796 km de Salvador, no extremo sul da Bahia. O acidente ocorreu durante a madrugada deste domingo, 2, ao final da festa, e não houve feridos graves.

Três oficiais da Agência da Capitania dos Portos de Porto Seguro estão em Prado desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 3, para investigar as causas do acidente. Eles não deram informações e aguardavam que mergulhadores da empresa Previtur Turismo e Lazer, dona da balsa, realizem buscas de objetos perdidos.



